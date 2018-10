VIDÉO - SpaceX : l'entreprise d'Elon Musk fait décoller puis atterrir Falcon 9 au même endroit, pour la première fois !

CONQUÊTE SPATIALE - Le Falcon 9 a mis sur orbite un satellite commercial argentin ce lundi matin. Le lanceur de SpaceX est revenu quelques minutes plus tard se poser sur la base militaire américaine de Vandenberg, en Californie, d'où il avait décollé. C'est la première fois qu'il se pose sur la côte ouest des Etats-Unis, et non pas sur une plateforme en haute mer.