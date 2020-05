SpaceX : la première partie de la mission réussie !

Après plusieurs plus de 18 heures de voyage, la capsule Crew Dragon s'est arrimée sans encombre à la Station spatiale internationale. La première partie de la mission est terminée. Elon Musk a gagné son pari d'envoyer des humains dans l'espace. Pour réussir cet exploit, le milliardaire a utilisé les procédures des start-up, beaucoup plus efficaces que les lourdes administrations gouvernementales, avec en plus un bon sens du marketing. Et en bousculant les codes, SpaceX a obligé les agences spatiales à avoir de nouvelles ambitions. La course à la Lune est désormais relancée.



