VIDÉO - Starship : comment Elon Musk espère aller sur la Lune en moins de 14h avec la fusée de Tintin

L'appareil à deux étages mesurera 118 mètres de hauteur, dont 55 pour la navette - ce qui fera de lui la plus grande fusée de toute de l'histoire de la conquête spatiale. Cette dernière est tellement grande qu'elle ne pourra être transportée vers son pas de tir que par bateau, et non pas par la route comme le sont actuellement les Falcon 9. Elon Musk a indiqué qu'il allait construire un prototype plus grand qui volera dans l'espace. La construction de Starship 2 "devrait être achevée vers juin". Le premier vol d'essai en orbite autour de la Terre est prévu pour 2020.





En matière de propulsion, Elon Musk a néanmoins revu la puissance de Starship à la baisse, après l'avoir présentée depuis bientôt deux ans comme la plus puissante de l'histoire, capable de propulser 150 tonnes en orbite terrestre basse - plus puissante que la fusée mythique du programme Apollo, Saturn V, dans les années 1960 et 1970 (135 tonnes). Excusez du peu, elle sera finalement en mesure de transporter "seulement" une centaine de tonnes de charge utile vers Mars, a fait savoir le patron de SpaceX.