VIDÉO - Mythes et réalités autour de la Lune : Djelani Maachi, un coiffeur lunaire à Paris

Lola, 21 ans, aux longs cheveux bruns jusqu’en bas des reins, est une habituée du salon. Pour elle, comme pour les autres clients présents ce soir-là, les effets bienfaiteurs de la pleine lune sur le cuir chevelu ne font aucun doute. " Mes cheveux repoussent plus vite. Et ils sont également plus brillants." Scientifiquement, rien n’est prouvé. Mais les faits sont là, atteste la jeune femme. Lola a d'ailleurs repris un rendez-vous pour le 18 mai prochain "car c'est soir de pleine lune", sourit-elle.





A l'autre bout du salon, une jeune femme écoute la conversation, tout en contemplant son nouveau brushing dans le miroir. Adepte de la coiffure lunaire, Inès y croit dur comme fer elle-aussi. "Au départ, j'entendais des clientes parler de ça. Je me disais, elles sont folles, c'est juste un vieux dicton, raconte cette coquette trentenaire. Je voulais en avoir le cœur net. Alors j'ai essayé." A l'entendre, les cheveux coupés à la lueur lunaire repoussent plus vigoureusement et plus épais qu'habituellement. Si ce 19 février, la clientèle est exclusivement féminine, ce n'est pas toujours le cas, selon Djelani. "Il y a aussi beaucoup d'hommes. En particulier ceux qui ont des calvities naissantes. Ils me disent qu'ils perdent leurs cheveux moins vite qu'avant".