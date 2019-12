Thomas Pesquet ambitionne d'aller sur la Lune

En 2024, l’astronaute français Thomas Pesquet pourrait faire partie de la mission lune pilotée par la NASA. Après une transatlantique et un nouveau séjour dans l’espace dès l’année prochaine, celui qui deviendrait ainsi le premier Européen à fouler le satellite de la terre raconte sa soif de conquêtes, leurs coulisses et leurs enjeux.



