TIMELAPSE - Découvrez l'éclipse totale de Lune en accéléré

Pendant la nuit du 20 au 21 janvier, la Lune s'est éteinte avant de se rallumer d'une faible lueur rouge. L'observatoire Griffith, basé à Los Angeles, a retransmis en direct les images de cette partie de cache-cache céleste. Passée en accéléré, la vidéo donne à voir le fascinant spectacle de la "super-Lune de sang". L'occasion de revivre ce phénomène rare qui résulte d’un concours de circonstances, durant lequel le Soleil, la Lune et notre planète étaient presque parfaitement alignés dans le même axe.





Au lieu de disparaître, notre satellite a revêtu une teinte rougeâtre, de 5h41 à 6h43, soit un peu plus d'une heure. La Lune, brillant de mille feux, est aussi apparue un peu plus gros qu’à l’ordinaire dans le ciel, car elle se trouvait très proche de la Terre, à une distance de 357.720 kilomètres (sa position oscille entre 355.000 et 405.000 kilomètres). D'où ce titre honorifique de "super-Lune de sang".