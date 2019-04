Séismes, éruptions volcaniques : quelles sont les zones les plus à risque en France ?

Tremblements de terre, éruptions volcaniques, glissements de terrain… La France n’échappe pas à ces phénomènes géologiques et les risques sont de fait bien réels. En 2009, à la suite du séisme de L’Aquila en Italie, qui avait coûté le vie à 309 personnes, des scientifiques italiens ont été condamnés en première instance à une peine de prison ferme, accusés de n’avoir pas su prévoir les événements. Ils avaient finalement été relaxés en appel.





Dans la foulée, conscients du manque de connaissances sur ce domaine, un groupe de volcanologues, sismologues et géophysiciens français a été chargé de procéder à un état des lieux complet des connaissances et des moyens mis en œuvre pour la surveillance et la prévision de ces catastrophes en France, métropole et Outre-mer compris.





Dans un rapport rendu public mardi 23 avril, l’Institut national des sciences de l’Univers (CNRS) dresse un inventaire des zones géographiques les plus concernées en France.