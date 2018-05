VIDEO - Un hélicoptère va être envoyé sur Mars et c'est (vraiment) un exploit

"L'idée d'un hélicoptère volant dans le ciel d'une autre planète est palpitante". Le patron de la Nasa, Jim Bridenstine, ne tarit pas d'éloges sur la prochaine prouesse technique imaginée par l'agence spatiale américaine : expédier le tout premier hélicoptère sur Mars. Embarqué à bord d'une fusée, il décollera de Cap Canaveral en Floride en juillet 2020 pour une arrivée prévue en février 2021.





Sobrement baptisé "The Mars Helicopter", cet appareil au fuselage à peine plus gros qu'une balle de baseball pèse moins de 1,8 kilo. Il sera attaché au rover Mars 2020, un robot sur roues qui doit étudier l'habitabilité de la planète rouge, chercher des signes d'une vie ancienne et évaluer les ressources naturelles et les dangers pour de futurs explorateurs humains.