Une caméra révolutionnaire pour étudier les fonds marins

L'opération a lieu à dix mètres de profondeur en respectant un protocole strict. La caméra filme et analyse en temps réel les différents spectres de couleurs. On peut voir si l'herbier marin est en bonne santé. Impossible à faire avec une caméra normale. Chaque organisme reflète la lumière d'une certaine manière. La réserve marine de Larvotto est une sorte de laboratoire naturelle pour l'homme. Mieux connaître cet écosystème, c'est mieux le protéger face à l'activité humaine.



