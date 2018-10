Une capsule Soyouz en route vers l'ISS atterrit en urgence après une défaillance moteur

Les deux hommes qui se trouvaient à bord sont sains et saufs. Ils ont été récupérés et ont été transportés à Djezkazgan, la ville kazakhe la plus proche du cosmodrome de Baïkonour et de leur lieu d'atterrissage.





Cet incident survient alors qu’une enquête est en cours après la découverte, le mois dernier, d’un trou dans le module de descente russe actuellement arrimé à l'ISS. L'Agence spatiale russe a évoqué la possibilité d’un sabotage, une hypothèse pour le moment écartée par la Nasa.