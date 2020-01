VIDÉO - Une nouvelle forme d'aurore boréale découverte en Finlande

En schématisant grossièrement, de grandes quantités de plasma émises par le Soleil se mêlent à ces vents sous la forme de nuages magnétiques. En se mélangeant aux atomes d’oxygène et de nitrogène présents dans la magnétosphère (entre 800 et 1.000 km), ces particules solaires libèrent des photons, donc de la lumière. Les aurores boréales que l’on observe le plus couramment sont de couleur verte. Mais en cas d’activité solaire très intense, il est parfois possible d’admirer des aurores polaires rouges, voire même bleues et mauves.