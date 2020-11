Voici, en 3D, à quoi les futures "villes" de l'espace pourraient ressembler

Comment l'homme du futur devra-t-il se nourrir ? Pour avoir une certaine forme d'autonomie et "fabriquer" de la nourriture, on travaille déjà dans la station spatiale avec des "micro-champs. Dans cette ville de l'espace, des serres seront érigées. Et avec des nutriments, de l'eau, on pourra reconstituer certaines plantations, notamment des légumes ou encore des fruits.