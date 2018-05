REGARDEZ - "Laze" : à Hawaï, la lave du volcan Kilauea atteint la mer et dégage de dangereuses fumées toxiques

Sur l'île de Hawaï, cela fait maintenant plus de quinze jours que le volcan Kilauea est entré en irruption. Près de 2000 personnes ont été évacuées. Mais après la lave en fusion, les habitants doivent dorénavant se prémunir d'un autre danger : des fumées acides.





Deux coulées de lave "ont atteint l'océan (Pacifique) sur la côte sud-est de Puna", explique un communiqué de l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (US Geological Survey). Or la rencontre entre de la lave incandescente et de l'eau produit des fumées toxiques, un phénomène appelé "laze", une contraction des mots anglais "lava" (lave) et "haze" (brouillard) et qui ne doit pas être pris à la légère.





"Le panache est un mélange irritant d'acide chlorhydrique (HCI), de vapeur et de petites particules de verre volcanique", détaille l'USGS. "Ce mélange gazeux chaud et corrosif a provoqué deux morts dans le voisinage immédiat du point d'entrée côtier en 2000 alors que la mer a touché des coulées de lave récentes et actives".