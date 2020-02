Vous rêvez d'être astronaute ? C'est le moment : la Nasa lance une campagne de recrutement

Pour espérer rejoindre la Nasa en tant qu'astronaute, le candidat doit aussi être âgé de de 27 à 37 ans, avoir la citoyenneté américaine et mesurer entre 1m53 et 1m90. Et pour cause : plus petit, il flotterait dans sa combinaison ; et plus grand, il ne rentrerait plus dans la capsule. Le candidat doit en outre avoir une santé de fer et dix sur dix à chaque œil, avec ou sans lunette. Ses articulations doivent être parfaites.

Mais c'est surtout son équilibre mental qui va être scruté à la loupe. En effet, lors des épreuves de sélection, l'aspirant astronaute va être bombardé de tests psychologiques. Il devra notamment participer à des jeux de rôle et faire face à des dilemmes cornéliens. "Je sauve ma peau ou je sauve la peau de mon collègue en mettant la mienne en danger ? Il n’y a pas forcément de bonne solution. Ce qui est intéressant, c’est de voir comment le candidat va réagir : est-ce qu’il rougit tout de suite ? Est-ce qu’il stresse ? Est-ce qu’on le voit hésiter ? Ou bien, est-ce que d’emblée il est à la recherche de la solution ?"

Plus globalement, pour embrasser la carrière de voyageur de l'espace, il faut aussi être polyvalent car dans l’espace il faudra être à la fois électricien, informaticien, ingénieur et même plombier. Car vous serez peut-être un jour amené, comme Thomas Pesquet, à réparer les toilettes de la Station spatiale internationale (ISS). Un bon sens de l’humour ne sera pas superflu pour supporter tout cela.