VIDÉO - Wikie, l'orque de Marineland qui dit "Hello" et "Bye-bye"

"Hello", "One, two, three", "Bye-bye"... Les perroquets ne sont pas les seuls animaux à mimer le langage humain. On savait que certains dauphins et des bélougas étaient en mesure de reproduire des sons étrangers. Les orques en seraient aussi capables. Les résultats d'une recherche, menée par un groupe de scientifiques en 2014 et 2015, parue dans Proceedings of the Royal Society B, montrent que l'animal, à défaut de parler distinctement, peut imiter certaines sonorités humaines.





Des chercheurs ont travaillé avec Wikie, une orque âgée de 14 ans qui vit en captivité du parc de Marineland d'Antibes. Il a été demandé à cette dernière de répéter des paroles humaines en anglais, comme "Hello" ("Bonjour", en anglais) ou encore le nom de sa soigneuse "Amy". Le résultat est plutôt convaincant, même si la diction du cétacé n'est pas parfaite. En revanche, les scientifiques ne disposent d'aucune preuve que l'animal comprend le sens des mots reproduits.