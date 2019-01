Voici la première photo panoramique de la face cachée de la Lune

La Chine est entrée dans l’Histoire spatiale, le 3 janvier dernier, en réussissant à faire alunir en douceur, pour la première fois, une sonde sur la face cachée de la Lune. Ce vendredi, l'agence spatiale chinoise (China National Space Administration) a partagé sur le réseau social Weibo une impressionnante image panoramique à 360 degrés du lieu d'arrivée de l'engin, montrant un paysage gris et parsemé de cratères. Sur l'image, on aperçoit une partie de l'atterrisseur et et le petit robot Yutu-2 (en français, "Lapin de Jade 2") avec les marques laissées par ses roues dans le régolite lunaire.





Le cliché a été pris par l’une des deux caméras qui équipent la sonde spatiale chinoise. Les scientifique ont reçu les données via le satellite de communication Queqiao, positionné en orbite lunaire de manière à relayer les ordres et les données échangées entre la Terre et son robot lunaire. La sonde Chang'e-4, le Lapin de Jade 2 et Queqiao "sont dans un état stable et tous les programmes se déroulent comme prévu", précise le communiqué de la CNSA.