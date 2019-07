Vous ne poserez jamais le pied sur HD 8574 b : aidez quand même les astronomes à baptiser ce monde lointain !

Au total, quelque cent pays, dont la France, participent à ce concours d'un genre nouveau. Le principe ? Chaque pays est chargé de nommer une planète et l’étoile autour de laquelle elle orbite.Pour tous ces systèmes, "l’étoile est visible depuis le pays en question et elle est suffisamment lumineuse pour pouvoir être observée avec un petit télescope". Depuis ce jeudi 5 juillet et jusqu'au 5 octobre, les Français peuvent faire leur proposition en remplissant un formulaire sur la plateforme nommez-une-exoplanete.fr.





Chaque proposition doit comporter deux noms : un pour l'étoile et un pour la planète, et doit obligatoirement être accompagnée d'un court texte justifiant les noms choisis. Le comité national français en charge de la campagne sélectionnera ensuite douze propositions. Puis, un vote organisé du 12 au 31 octobre, ouvert seulement aux classes et clubs d'astronomie, retiendra trois duos de noms qui seront alors soumis à l'Union astronomique internationale. L'UAI annoncera son choix final le 15 décembre.