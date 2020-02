Vous rêvez de localiser un trou noir ? C'est désormais possible, et sans bouger de votre canapé

En astrophysique, un trou noir désigne un astre énigmatique, si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en échapper. Pour détecter ces objets, les scientifiques n’ont donc pas d’autre choix que d’utiliser le spectre radio. Pour rappel, si la poussière et le gaz entourant les trous noirs sont absorbés, une partie de la matière s’en échappe et est éjectée dans l’espace lointain, produisant alors de grands panaches extrêmement énergétiques observables par le biais des radiotélescopes.

Vous disposez d’un ordinateur avec une connexion internet et vous aimez l’astronomie ? Une équipe d’astronomes européens vient de lancer un programme de science participative. Grosso modo, le principe consiste à scruter des images capturées par le radiotélescope géant européen LOFAR, pour y débusquer des trous noirs super-massifs et les associer à des galaxies connues.

Ne vous attendez cependant pas à voir de magnifiques clichés de la voûte céleste. "Les images prises par les radiotélescopes montrent un ciel très différent du ciel constellé d’étoiles et de galaxies que donnent à voir les télescopes optiques. Dans le ciel radio, les étoiles et les galaxies ne sont pas directement visibles, mais les structures détectées présentent des formes complexes", souligne l’Observatoire de Paris, qui coordonne ce projet de science participative en France, en collaboration avec le CNRS et l’Université d’Orléans. En superposant les images radio et optique, comme dans l'exemple ci-dessus, il est néanmoins possible de localiser l'emplacement précis d'un trou noir supermassif. Et c'est justement la tâche qui vous attend.