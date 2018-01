Naissance de premiers singes clonés avec la technique employée pour la brebis Dolly

"Qiang Sun et Muming Poo sont heureux de vous faire part de la naissance, à Shanghaï, des jumeaux Zhong Zhong et Hua Hua. Ces deux scientifiques chinois sont parvenus à faire naître, pour la première fois, des primates génétiquement identiques par la même technique de clonage utilisée il y a plus de vingt ans pour la célèbre brebis Dolly, premier mammifère cloné de l'histoire. La naissance de Dolly, le 5 juillet 1996 à Edimbourg (Royaume-Uni), avait produit l’effet d’un séisme, tant sur le plan de la percée scientifique que sur celui des débats éthiques qu’elle suscitait. Pour la première fois, des chercheurs étaient parvenus à faire naître un animal en bonne santé, réplique génétique à l’identique de sa mère, sans passer par la reproduction sexuée.





Depuis, ce sont au total vingt-trois espèces de mammifères différentes qui ont fait l’objet d’un clonage de ce type, de la souris au chameau en passant par le cheval, la vache, le cochon, ou encore des chiens et des chats. Mais jusqu’ici, les tentatives d’appliquer ce procédé à des primates non humains, les animaux les plus proches de nous, n’avaient pas donné lieu à une descendance viable. Les deux macaques crabiers, baptisés Zhong Zhong et Hua Hua, ont respectivement huit et six semaines et sont pour le moment en bonne santé après ce clonage somatique (par cellules non reproductrices), se sont félicités les scientifiques, dont les travaux de recherche ont été dévoilés mercredi 24 janvier dans la revue scientifique Cell.