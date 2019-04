"Zoo congelé" : une arche de Noé moderne pour sauver les espèces en voie de disparition

Depuis près d’un demi-siècle, 60% de la population des espèces sauvages a disparu dans le monde. Pour y remédier, le zoo de San Diego, aux États-Unis, conservent depuis 40 ans des cellules reproductrices d’animaux en voie de disparition. Le but est de les réinsérer dans leur écosystème pour que la nature reprenne son cours.



