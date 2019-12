Carl F. Bucherer , Richard Mille… deux montres pour experts avertis

Les montres dotées de la fonction chronographe ont depuis toujours le vent en poupe auprès de la clientèle masculine. Et pour cause : porteuses de rêves, elles constituent un terrain d’expression privilégié pour les marques et donnent lieu à des designs divers et variés. The Watch Observer, en partenariat avec LCI, vous propose d’en découvrir aujourd’hui deux interprétations radicalement différentes mais tout aussi séduisantes l’une que l’autre. D’un côté, un élégant chronographe, classique et vintage doté d’un cadran Panda irrésistible pour la vie de tous les jours : la Carl F. Bucherer Heritage BiCompax Annual. De l’autre, une montre sportive, high-tech et ultra contemporaine dédiée au football : la Richard Mille RM 11-04 Roberto Mancini.

Si la maison Bucherer est connue dans le monde entier en tant que distributeur de quelques-unes des plus grandes marques de montres du secteur parmi lesquelles Rolex (explorez le catalogue des montres neuves Rolex), Mido, Jaeger-LeCoultre, IWC ou encore Oris et Tissot, c’est notamment parce que le groupe dispose à Paris de la plus grande boutique de montres au monde au 12, boulevard des Capucines à Paris. Mais c’est également pour les montres d’exception qu’elle produit sous sa propre marque, Carl F. Bucherer.

Au sein de son catalogue, constitué aussi bien de modèles Hommes que Femmes, il est en particulier une série limitée à 888 exemplaires qui mérite que l’on s’y arrête : la Carl F. Bucherer Heritage BiCompax Annual. Cette somptueuse pièce puise son origine dans un chronographe de 1956 en acier plaqué or qui se caractérise par un cadran bicompax / deux compteurs de couleur saumon et par des poussoirs de chrono longitudinaux. Rendant hommage à l’esprit de son aînée grâce à un design d’inspiration vintage tout en demeurant hautement contemporaine de par sa fonctionnalité optimisée, la Carl F. Bucherer Heritage BiCompax Annual s’habille en 2019 d’une très belle boîte en acier de 41mm de diamètre coiffée d’un beau verre saphir antireflet fortement bombé.

On y retrouve une conception particulièrement soignée : fines et courtes cornes légèrement plongeantes, très belle alternance de traitements (satiné versus poli-miroir), élégante lunette bombée, poussoirs de chronographe longitudinaux et jolie couronne de remontoir cannelée estampée du logo Carl F. Bucherer. Mais si cette boîte bénéficie d’une réalisation luxueuse mais discrète, son atout majeur est à rechercher côté cadran, celui-ci justifiant à lui seul l’acquisition de la montre. Carl F. Bucherer opte en effet, comme sur le modèle dont cette Heritage BiCompax Annual s’inspire, pour un affichage bicompax qui prend place dans un cadran bicolore dit Panda - à savoir un cadran argenté ponctué de deux compteurs noirs. La finition est là encore superbe, le traitement azuré circulaire des compteurs contrastant avec la surface soleillée gris argenté du cadran. S’ajoute à la grande élégance de son design une fonctionnalité optimale, la Carl F. Bucherer Heritage BiCompax Annual affichant, en plus des heures, minutes, secondes et chronographe, un calendrier annuel doté d’une grande date à midi et d’une indication du mois entre 4 et 5h.