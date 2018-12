Comment choisir une bûche de Noël ?

Certaines bûches de Noël sont plus chères que d'autres. C'est particulièrement le cas quand elles sont artisanales. Pour les faire, les pâtissiers passent par dix étapes différentes et choisissent des ingrédients de premiers choix. Sur le marché, on retrouve aussi des bûches plus abordables. Ces dernières sont fabriquées à la chaîne dans une usine avec des ingrédients beaucoup moins prestigieux.



