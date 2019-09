Consommation : se faire livrer tout, tout de suite

JT 20H - Faire gagner du temps à des citadins, tout le monde s'y met. Les supermarchés, les grandes enseignes du numérique, ... Ils reçoivent les commandes, assurent la livraison ou effectuent des services à domicile pour des clients pressés.

Un total de 505 millions de colis sont livrés chaque année dans l'Hexagone. Nous nous sommes habitués à commander les objets ou les services les plus divers d'un seul clic depuis notre domicile. Se faire livrer tout, tout de suite, cela est désormais possible avec les applications mobiles. Les paquets arrivent généralement une ou deux heures plus tard.



