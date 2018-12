Courses de Noël : enfin le rush ?

À six jours de Noël, nos équipes sont allées à la rencontre de nos concitoyens pour savoir si leur envie de consommer est de retour. Beaucoup nous ont confirmé qu'ils se feront plaisir pour les fêtes. Certains d'entre eux ont cependant changé leurs habitudes de consommation. Ils se sont tournés vers Internet et la vente en ligne pour effectuer leurs achats de Noël.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.