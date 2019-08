D'où viennent vos espadrilles ?

Les espadrilles existeraient depuis 4 000 ans. Pourtant, elles restent les chaussures phares de l'été, tout particulièrement dans le Pays basque. Le village de Moliets produit les 80% des espadrilles fabriquées dans le pays. Le processus passe par onze étapes. Pour avoir cette semelle légère, il faut l'assemblage du caoutchouc avec la toile de jute. Quant au tissu, il est fait de toile de transat. Le tout, assemblé à la main, donne une paire de chaussures indémodables, solides et originales.



