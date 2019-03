Fashion Week : à la rencontre de Jean, premier d'atelier tailleur chez Christian Dior

Derrières les vitrines des grands créateurs de mode présents à la Fashion Week se cachent les petites mains. Jean, premier d'atelier tailleur chez Christian Dior, en fait partie depuis 45 ans. Il supervise les créations dans les moindres détails. Et c'est une grande fierté pour ce grand passionné de la haute couture. Avec ses modélistes et ses mécaniciens, il partage le goût de l'excellence quitte à tout recommencer à la dernière minute. Chaque jour, Jean transmet le savoir-faire et le sens du détail de la maison Dior.



