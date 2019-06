Fête des pères : notre sélection montres à petits prix

La manufacture japonaise Seiko est célèbre dans le monde entier pour ses montres associant des designs soignés et originaux, une qualité de réalisation et une robustesse à toute épreuve et un rapport qualité/prix formidable. Cette nouvelle Prospex dévoilée à Baselworld cette année en est une brillante démonstration.





Elle se compose d’un boîtier masculin de 43 mm de diamètre cohérent avec la vocation du modèle puisque Seiko la dédie aux baroudeurs. Précisément et afin d’en optimiser la résistance aux chocs, la marque propose une finition satinée et équipe la SRPD31K1 d’un protège-couronne. Son absence de lunette permet une large ouverture sur un cadran noir mat d’une formidable lisibilité, de jour grâce notamment à de larges aiguilles, mais également de nuit grâce à l’application d’une matière luminescente sur ces mêmes aiguilles, mais également sur les index.





Seiko ajoute à son modèle une petite touche vintage très sympa en utilisant une matière luminescente teintée beige/sable qui rappelle celle du tritium oxydé des montres anciennes. Seiko joue en même temps à fond la carte de la fonctionnalité sur cette Prospex SRPD31K1. En effet, outre les heures, minutes et secondes, le cadran de cette montre automatique étanche à 100 m affiche le jour et la date et propose, sur un rehaut périphérique, une fonction boussole utile quand vous perdez le cap !





Proposée dans trois versions différentes dont cette SRPD31K1 habillée d’un bracelet en cuir brun pour une plus grande polyvalence, cette Seiko Prospex est destinée aux Papas (et aux hommes) actifs qui baroudent autant en milieux urbains qu’en pleine nature.





>> Seiko Prospex SRPD31K1 -Prix = 419 €