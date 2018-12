Garmin, Mido… une montre pour s’envoler et une autre pour plonger

Chez Mido, l'année 2018 aura été dédiée au centenaire de la maison suisse avec le lancement de nouveautés à la fois superbes et accessibles - un millésime qui restera gravé dans l'Histoire de la marque du Swatch Group. Si la majeure partie de l'année a été dédiée à des collections de montres classiques ou sport-chic, ce dernier trimestre est placé sous le signe de la montre de plongée professionnelle avec l'arrivée en boutiques de l'Ocean Star Diver 600 - une pièce tout à fait exceptionnelle au rapport qualité/prix incroyable.





Esthétiquement, Mido nous propose une boîte acier de très belle facture, un cadran bleu dégradé à la finition soleillée, des index et aiguilles enduits de matière luminescente blanche, quelques touches de couleur orange pour pimenter l'ensemble sans oublier un beau bracelet acier satiné et un joli fond de boîte orné d'une étoile de mer.

La fonctionnalité de l'Ocean Star Diver 600, une montre conforme à la norme ISO 6425 définissant les montres de plongée professionnelles, est exemplaire : luminosité diurne et nocturne impeccable, indicateur de marche, valve à hélium, couronne vissée et protégée, étanchéité à 600 m, lunette tournante unidirectionnelle (en céramique) et sécurisée ou encore bracelet muni d'une extension de plongée qui vous permet de gagner 2 cm de longueur pour pouvoir porter la montre par-dessus les manches de votre combinaison de plongée.





Enfin, vous serez impressionné par la mécanique embarquée par cette Mido Ocean Star Diver 600. Motorisée par le calibre 80 Si, cette montre de plongée dispose d'une impressionnante réserve de marche de 80 h et d'un spiral en silicium qui lui assure une grande fiabilité et une résistance optimisée aux chocs et aux influences néfastes des champs magnétiques sur son fonctionnement.





Last but not least, son mouvement est certifié chronomètre par le COSC/Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres. Il en résulte une excellente précision garantie entre -4 et +6 secondes par jour, cette certification permettant par ailleurs à l'Ocean Star Diver 600 de bénéficier d'un an de garantie supplémentaire (soit 3 ans au lieu de 2). Le coup de grâce vient lorsque vous découvrez le prix public de cette montre de plongée signée Mido dont les caractéristiques ne sont pas si éloignées que cela de celles de la Rolex Sea-Dweller Deepsea D-blue - explorez le catalogue et les prix Rolex...





>> Mido Ocean Star Diver 600 - Prix = 1.490 €