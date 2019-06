Grand format : ces vêtements qui nous changent la vie

Des sacs intégrant des écrans souples, des vêtements de sport avec des fibres criblées de matériaux stimulant les performances, ... Les innovations s'accélèrent depuis peu dans le textile. Du côté des tenues de ville, la dernière mode consiste à les rendre résistantes aux taches. Certains costumes sont vendus avec un traitement spécial. Un produit déperlant est apposé sur le tissu pour que le liquide n'y adhère pas. Plus de détails en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.