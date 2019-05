IWC, Oris… Les 2 actualités montres qui donnent des ailes

Au-delà de sa couleur séduisante et originale, ce cadran associe élégance et fonctionnalité : affichage tricompax des compteurs équilibré à 3 h par un double guichet jour/date, fine et précise minuterie périphérique blanche, larges aiguilles dorées revêtues de matière luminescente blanche et index à 3, 6, 9 et 12 h peints de Super-LumiNova dont la teinte beige fait écho à celle du bronze. D'une lisibilité redoutable, ce cadran IWC est par ailleurs particulièrement harmonieux.

Derrière son fond en acier qui vous épargnera allergies et autres tâches liées au contact de la peau si le fond avait été en bronze, la Spitfire IW387902 abrite un mouvement chronographe à roue à colonnes issu de la manufacture IWC qui offre ce que l'on est en droit d'attendre d'un tel modèle : robustesse et fiabilité. IWC habille pour finir sa nouveauté d'un beau et confortable bracelet en veau brun foncé qui, comme le boîtier, développera une belle patine avec le temps.





Résultat des courses ? Cette Montre d'Aviateur Chronographe Spitfire présentée par IWC cette année au SIHH est une très belle pièce aux accents vintage, à la fois originale et élégante que la marque propose à un prix très ajusté eu égard à la prestation délivrée.





>> IWC Montre d'Aviateur Chronographe Spitfire réf. IW387902 - Prix = 6.900 €