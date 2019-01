Jaeger-LeCoultre, IWC : deux montres incontournables au salon de Genève

Célèbre pour sa ligne de montres classiques et élégantes, les Portugieser (anciennement baptisées Portugaise), IWC l'est également pour ses montres d'aviateur - tant et si bien qu'elles constituent l'un des piliers majeurs de son offre. C'est ainsi au renouvellement de cette gamme que la manufacture basée à Schaffhausen consacre ce SIHH qui a ouvert ses portes lundi 14 janvier. Parmi les nombreuses nouveautés qui y sont dévoilées, IWC nous propose notamment un chronographe masculin très réussi baptisé Montre d’Aviateur Chronographe Spitfire.





Particulièrement identitaire de l'esprit qui a présidé au renouvellement de la gamme, il présente ainsi trois caractéristiques essentielles. A commencer par des dimensions contenues : en effet, ce chrono se contente d'un diamètre de 41 mm qui le rend portable par la majorité des poignets, quelle qu'en soit la circonférence - une précision importante sachant que quelques rares nouveautés IWC de cette année, dotées de complications à l'instar de la Grande Montre d’Aviateur Calendrier Perpétuel Spitfire, atteignent voire dépassent légèrement les 46 mm de diamètre.





Autre point fort de la Montre d’Aviateur Chronographe Spitfire : elle bénéficie d'une excellente lisibilité malgré la richesse des d'informations proposées. Ses marquages, index et aiguilles contrastent efficacement avec un cadran doté d'un fond noir agrémenté de touches de couleur ivoire pour le côté vintage : affichage du jour et de la date, heures, minutes et petite seconde, totalisateur de chronographe 30 minutes (à midi) et totalisateur de chrono 12 heures (à 9 h).





Dernière caractéristique applicable à l'ensemble des nouvelles montres d'aviateur présentées cette année par IWC à Genève : un formidable rapport qualité/prix. En effet, ceux qui connaissent les productions de la marque du Groupe Richemont (Cartier, Jaeger-LeCoultre, Panerai...) savent qu'elles bénéficient d'une qualité de réalisation et d'une finition admirables - la Montre d’Aviateur Chronographe Spitfire ne dérogeant pas à la règle. Mais non-contente d'être magnifiquement réalisée, elle embarque un mouvement chronographe à roue à colonnes de manufacture - le calibre IWC 69380.





Et malgré tout, IWC nous propose cette nouveauté à un tarif défiant toute concurrence de 5.800 €. Si ce tarif peut paraître dans l'absolu élevé, il convient de le mettre en regard des prix pratiqués par d'autres marques suisses haut de gamme, un chronographe de qualité équivalente atteignant facilement les 8 à 12.000 € (quand ce n'est pas davantage). A noter pour finir qu'IWC décline également ce chronographe en une version dotée d'un boîtier en bronze et parée d'un cadran vert/kaki.





IWC Montre d’Aviateur Chronographe Spitfire - Prix = 5.800 €