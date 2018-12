Jouets de Noël : comment les magasins tentent d'éviter les ruptures de stocks

Pour les parents niçois, comme dans toute la France, l'heure des derniers achats a sonné, plus le temps de flâner devant les vitrines : il faut passer aux achats, au plus tard ce week-end. Les magasins de jouets, eux, sont parés à toutes les éventualités pour satisfaire leurs clients. Pas question d'éviter les ruptures de stocks sur les articles les plus demandés cette année, surtout après le manque à gagner créé par la crise des Gilets jaunes.





Dans cette optique, la plupart des enseignes ont renforcé leurs effectifs et multiplié les commandes auprès de leurs fournisseurs. Ceux-ci livrent les points de vente plusieurs fois par jour, tandis que les employés réassortent constamment les rayons.