La montre Hamilton du film Interstellar, les modèles aviateurs d’IWC… Quoi de neuf dans le monde de l’horlogerie ?

IWC consacrait la dernière édition du Salon International de la Haute Horlogerie au renouvellement de sa gamme de montres d'aviateurs. De la plus simple (heure, minute, seconde, date) aux plus compliquées (quantième perpétuel et phase de Lune), la manufacture helvétique a eu l'intelligence de proposer des modèles en adéquation avec l'air du temps et les attentes du marché : esthétique sobre et prix compétitifs. L'une des plus enthousiasmantes de ce SIHH 2019 est également la plus accessible - la Montre d'Aviateur Spitfire Automatic réf. IW326801 - en même temps qu'elle illustre parfaitement l'esprit qui anime IWC : redevenir proche de la clientèle française.





Cette nouvelle Spitfire Automatic se caractérise en effet par un design qui rappelle avec bonheur les montres d'aviateurs IWC des années 40 : boîtier aux dimensions contenues (39 mm de diamètre seulement) qui conviendra à tous les poignets, cadran noir mat dépourvu de fioriture, lisibilité irréprochable et mouvement de dernière génération.

Ainsi, si le design de la Montre d'Aviateur Spitfire Automatic a des accents vintage (que l'on doit en particulier à l'usage d'une matière luminescente de couleur vanille évocatrice des cadrans de montres anciennes), elle n'en demeure pas moins contemporaine grâce au mouvement performant qu'elle embarque : ancre et roue d'ancre en silicium pour une robustesse et une précision optimisées dans la durée et une résistance efficace aux champs magnétiques, 72 heures d'autonomie ou encore usage de nouveaux lubrifiants qui permettent d'accroître la durabilité des composants mécaniques du calibre 32110 qui la motorise.





IWC joue d'autre part le côté toolwatch et militaire jusqu'au bout en parant la Montre d'Aviateur Spitfire Automatic d'un bracelet de type NATO en textile kaki renforcé de cuir qui lui assure un excellent confort. Bénéficiant d'une qualité de réalisation et d'une fonctionnalité exemplaires, cette montre automatique au design intemporel et hautement séduisant affiche pour conclure un prix particulièrement compétitif en regard de ce que propose la concurrence à prestation équivalente. Bref, cette IWC Montre d'Aviateur Spitfire Automatic réf. IW326801 est un gros coup de cœur !





>> IWC Montre d'Aviateur Spitfire Automatic réf. IW326801 - Prix = 4.850 €





