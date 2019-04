Le grand retour des "baskets à papa"

Jugées ringardes pendant près de 30 ans, les "dad shoes" font leur grand retour. Les millennials ont jeté leur dévolu sur ces chaussures et elles envahissent à nouveau les trottoirs. Voyantes et surtout très confortables, elles se vendent entre 50 et plus d'une centaine d'euros selon les modèles. De nouveau en vogue, l'ensemble du secteur est de nos jours porté par cette tendance.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.