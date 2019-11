Lip, Briston… deux montres abordables et made in France

TENDANCES - The Watch Observer en partenariat avec LCI, vous invite à découvrir deux modèles de montres très réussis, chacun dans son style et surtout abordable et conçus en France.

Si certaines montres sont financièrement hors de portée pour la majorité d’entre nous, quelques maisons horlogères ont choisi, pour notre plus grand plaisir, d’investir un segment plus abordable. Ouf ! C’est l’un de nos rôles que de vous les présenter - en particulier lorsque Noël approche. Et cette semaine, nous avons choisi deux modèles très réussis. D’un côté, la maison Made in France Lip, qui renaît de ses cendres depuis 2015, vient d’éditer une montre à la fois classique et contemporaine proposée à moins de 400 € et dotée d’un très beau cadran ouvert. De l’autre, Briston, marque d’origine française, nous propose de son côté une montre GMT sport-chic à la fois originale et élégante dont le prix s’établit à 1.250 €.

Lip Himalaya 40mm Sablier : à cœur ouvert

The Watch Observer

Tout le monde en France connaît Lip, LA marque française de montres créée en 1867 à Besançon qui avait néanmoins disparu des radars pendant quelques années. Reprise en 2015 par SMB (Société des Montres Bisontines), elle fait depuis un retour en force sur le marché. Pour ce faire, Lip s’appuie notamment sur sa collection Himalaya dont elle a dévoilé cette année une nouvelle interprétation très réussie. Parce que si la tendance est aux montres automatiques qui dévoilent tout ou partie de leur mécanique, encore faut-il séduire ! Et c’est précisément ce que fait la marque française en nous livrant cette Himalaya 40 mm Sablier. De quelle manière cette montre Lip fait-elle la différence avec ses concurrentes ? En mixant avec talent les styles. En effet, la Lip Himalaya 40 mm Sablier affiche tout d’abord une découpe atypique dans son cadran qui épouse la forme d’un sablier désaxé. Les larges ouvertures pratiquées offrent une vue imprenable sur certains organes de cette montre automatique qui vous permettront de vous immerger au cœur de votre Lip. Le résultat est d’autant plus captivant que la marque prodigue aux dits organes une finition texturée esthétiquement valorisante et très contemporaine. Mais, et ce qui en fait en partie le charme, ce sablier s’insère dans un cadran caractéristique des montres classiques anciennes avec son cadran bombé anthracite et ses index en appliques facettés, comme les aiguilles. Retournez cette Himalaya 40 mm Sablier et vous verrez que Lip n’a pas fait les choses à moitié. Vous découvrirez derrière un fond transparent le mouvement qui l’anime, un calibre Miyota 8N26 que Lip prend soin de nous proposer en une version esthétiquement cohérente avec le cadran de la montre : masse oscillante ajourée arborant la mention Besançon France, architecture aérienne et finition microbillée qui rappelle celle des composants visibles côté face. Enfin, Lip habille cette Himalaya 40 mm Sablier d’un bracelet en cuir brun clair dont la tonalité vient trancher avec celle, sombre, du cadran. Elégante, contemporaine et en même temps un brin vintage, la Lip Himalaya 40 mm Sablier finit de séduire un affichant un prix particulièrement serré. >> Lip Himalaya, 40 mm Sablier - Prix = 399 €

Briston Clubmaster GMT Traveler : voyagez sport-chic

The Watch Observer

Créée en 2013, Briston fait partie de ces jeunes marques qui ont réussi à percer en associant des designs identitaires à des prix contenus. L’identité Briston se manifeste notamment au travers de montres dotées d’un boîtier de forme coussin, caractéristique devenue en 6 ans l’une de ses marques de fabrique. Cette nouvelle Clubmaster GMT Traveler ne déroge donc pas à la règle en affichant un tel boîtier. Mais elle se pare d’une autre caractéristique des montres Briston : son boîtier est réalisé en acétate de cellulose avec motif écaille de tortue. Très utilisé chez les lunetiers, ce matériau est tout à fait atypique dans l’industrie horlogère, Briston étant l’une des très rares maisons à y faire appel. Il s’agit d’un polymère naturel obtenu à partir de fleur de coton et de pulpe de bois dont l’intérêt réside non seulement dans son poids très léger, mais également dans ses tonalités caramel et son côté légèrement transparent.Briston pare le boîtier de sa Clubmaster GMT Traveler d’une lunette acier dont le traitement poli-miroir vient joliment trancher avec la couleur du boîtier. Surtout, cette lunette ouvre largement sur ce qui constitue sans nul doute son deuxième atout : un très beau cadran. Sa première caractéristique réside dans son rehaut bicolore noir/vert anglais incliné gradué sur 24 h - et pour cause : cette Briston Clubmaster permet de lire, comme son nom l’indique, un second fuseau horaire. Elle est ainsi dotée d’une belle aiguille additionnelle laquée rouge qui viendra pointer sur ledit rehaut l’heure du fuseau que vous aurez au préalable réglé au moyen de la couronne positionnée à 2 h, son aspect bicolore permettant de différencier les heures du jour (vert anglais) de celles de la nuit (noir). Briston rythme d’autre part le cadran noir de la Clubmaster GMT Traveler d’index en appliques doublés qui confèrent à son modèle une touche luxueuse. Retournez ce beau boîtier et vous aurez le plaisir d’y découvrir derrière un fond transparent le mouvement automatique suisse qui l’anime - un Sellita SW330-1 offrant 42 heures de réserve de marche. Surtout, Briston a la bonne idée d’habiller la Clubmaster GMT Traveler d’un bracelet NATO dont la couleur vert anglais répond à celle du rehaut et qui lui vaut au passage le sobriquet de Hulk - un surnom que l’on retrouve également chez Rolex pour sa Submariner verte. Moderne, élégante, décontractée, mais atypique, cette Briston Clubmaster GMT Traveler affiche pour finir un prix contenu pour vous permettre de voyager sans vous ruiner. >> Briston Clubmaster GMT Traveler - Prix = 1.250 € L'actualité de vos marques préférées et des principaux acteurs du monde de l’horlogerie en temps réel avec The Watch Observer.