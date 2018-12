Jaeger-LeCoultre, Bell & Ross… les deux montres d’exception de la semaine

Si vous avez pu découvrir il y a quelques jours une magnifique montre de plongée en bronze signée Bell & Ross - un modèle sélectionné dans notre Guide de Noël 2018 de 20 montres Hommes , il convient de ne pas oublier que la maison horlogère s'est avant tout forgée une réputation internationale sur la base de ses montres d'aviateur. Ses collections de montres au boîtier carré, dont la BR 01 est devenue une ligne culte et immédiatement reconnaissable entre toutes, puisent en effet leur inspiration dans l'instrumentation de bord des avions militaires et civils. Et cette BR 03-94 Black Matte en est une parfaite et très séduisante illustration.





Elle se caractérise bien entendu par ce boîtier à la forme identitaire que Bell & Ross nous sert dans une version de 42 mm de côté lui permettant d'offrir un parfait confort de porter. Forgée dans de la céramique, elle adopte une teinte matte qui lui confère des allures de montre militaire furtive. La marque Swiss Made nous propose par ailleurs un cadran très caractéristique de l'esprit qui anime les collections Bell & Ross en général. Vous en apprécierez d'abord le design équilibré et masculin que l'on doit notamment à ses codes chromatiques qui lui confèrent une agréable sobriété.





Ces choix esthétiques lui assurent d'autre part une excellente lisibilité, quelles que soient les conditions de luminosité grâce, dans l'obscurité, à ses imposantes aiguilles et ses longs index que Bell & Ross enduit généreusement de matière luminescente à émission bleue. La fonctionnalité est également de mise avec des boutons poussoirs de chronographe dont la taille et la forme lui assurent un confort de manipulation optimisé. Bien qu'elle s'inspire de l'univers de l'aviation, la BR 03-94 Black Matte bénéficie d'une appréciable étanchéité à 100m qui vous permettra de la garder au poignet lors de vos baignades - d'autant plus que Bell & Ross livre son modèle sur bracelet caoutchouc (auquel s'ajoute un bracelet additionnel en toile synthétique ultra résistante de couleur noire).





Au final, ce chronographe automatique ne peut qu'être signé Bell & Ross en raison de sa personnalité identitaire et forte, de sa conception haut de gamme et de sa fonctionnalité optimisée. Le tout servi dans un design soigné qui fait de cette Bell & Ross BR 03-94 Black Matte un très beau chronographe masculin.





>> Bell & Ross BR 03-94 Black Matte - Prix = 4.900 €





