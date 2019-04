Mido, Reservoir… Deux montres coup de cœur, deux univers

Mido, marque du Swatch Group fondée en 1918 en Suisse, est une maison de Haute Horlogerie qui pratique des prix très serrés (environ 1.000 € en moyenne) eu égard à la qualité des montres qu'elle conçoit. Elle vient de nous en livrer une formidable et enthousiasmante démonstration en dévoilant un trio de montres ultra séduisant baptisé Mutifort Patrimony.





Introduite au catalogue Mido en 1934, la Multifort revient en 2019 dans une version Patrimony qui, comme son nom le laisse supposer, puise son inspiration dans le riche patrimoine de la marque helvétique. Il ne s'agit cependant pas de la réédition d'un modèle ancien - une tendance lourde depuis quelques années - mais d'une réelle création qui emprunte néanmoins certains de ses attributs à des modèles historiques Mido.





La Mutifort Patrimony se décline en trois versions de montres automatiques : boîte acier et cadran gris dégradé et soleillé ou cadran bleu soleillé et boîte acier traitée PVD rose et cadran gris dégradé et soleillé. Parée d'un boîtier de 40 mm admirablement travaillé (alternance de surfaces poli-miroir et satiné-vertical, cornes twistées et plongeantes, fine carrure...) dont le diamètre raisonnable habillera tous les poignets, la Mido Mutifort Patrimony se caractérise, quelle qu'en soit la version, par un sublime cadran. Celui-ci est parcouru d'une échelle pulsométrique graduée pour 30 pulsations qui permettait (et permet toujours d'ailleurs) aux médecins de calculer la fréquence des pulsations cardiaques de leurs patients. Ce type d'échelle, au même titre que les échelles tachymétriques et télémétriques, a connu son heure de gloire horlogère dans les 60 et 70 et confère du coup à cette montre Mido un côté très vintage.





La marque du N°1 mondial de l'horlogerie choisit d'autre part de faire appel à des aiguilles de type seringue que l'on retrouve également sur certaines Mido Multi-Centerchrono du passé. Mais comme nous sommes en 2019, la marque leur applique une matière luminescente afin de permettre à la Mutifort Patrimony d'être lisible la nuit. Derrière son magnifique cadran bombé et vintage à souhait se cache néanmoins un mouvement automatique de dernière génération : le calibre 80. Réalisé par ETA (motoriste du Swatch Group) pour Mido, ce mouvement fiable et robuste délivre une impressionnante réserve de marche de 80 heures (versus 38 à 46h pour un mouvement standard). Enfin, Mido habille cette Mutifort Patrimony d'un beau et sobre bracelet en cuir rehaussé de surpiqûres écrues, parfaitement dans l'esprit du modèle. Il résulte de l'ensemble une montre ultra élégante et intemporelle d'inspiration vintage mais bénéficiant d'une conception contemporaine et, last but not least, d'un rapport qualité / prix absolument imbattable. Bref un coup de cœur !





Mido Mutifort Patrimony - Prix = 740 € (versions acier) / 820 € (version acier PVD rose) - Disponibilité = début juin 2019