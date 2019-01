Panerai, IWC… deux montres remarquées au Salon de Genève

Le 14 janvier s'ouvrait le 29e Salon International de la Haute Horlogerie de Genève, plus connu sous l'acronyme SIHH. Destiné à permettre à quelques-unes des plus grandes maisons de l'industrie horlogère de dévoiler leurs nouvelles collections, ce salon est surtout une formidable occasion pour les amateurs et autres collectionneurs de montres de luxe de découvrir pendant quatre jours des centaines de nouveautés et, sous réserve de coups de cœur, de spotter leurs prochaines acquisitions. The Watch Observer, en partenariat avec LCI, était bien entendu présent comme chaque année pour vous permettre de découvrir, via nos séries photos en direct du SIHH, les nouveautés des principales maisons exposantes.