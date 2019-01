Mois du Blanc : la chasse aux bonnes affaires

Comme tous les ans au mois de janvier, le Mois du Blanc existe depuis plus d'un siècle. L'occasion de profiter d'offres exceptionnelles pour renouveler le linge de maison et la literie. En parallèle aux soldes d'hiver, les remises vont jusqu'à moins 40%. Aujourd'hui, le concept a inspiré d'autres enseignes et s'est étendu à l'électroménager.



