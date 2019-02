Montblanc, Breguet… les 2 news horlogères incontournables de la semaine

Abraham-Louis Breguet, fondateur de la marque éponyme, et sans doute le plus grand horloger de tous les temps, serait fier de sa descendance horlogère. La manufacture du Swatch Group (Omega, Hamilton, Blancpain, Mido, Tissot...) dévoilait en effet il y a quelques mois une série de nouveaux modèles dans sa ligne Marine. Si Breguet est mondialement célèbre pour ses montres classiques, la fiabilité et la précision de ces chronomètres de marine ont valu à son fondateur de se voir couronner du titre officiel d'Horloger de la Marine royale par Louis XVIII le 27 octobre 1815.





C'est forte de ce titre toujours mérité aujourd'hui que la marque introduit à son catalogue notamment la Marine Alarme Musicale 5547. Vous y retrouverez pour commencer quelques-uns des marqueurs identitaires des productions Breguet : carrure cannelée (mais retravaillée), aiguilles Pomme en or facettées ou encore index des heures chiffres romains.

Côté réalisation, pas de surprise non plus : c'est absolument somptueux. Cette nouvelle ligne de montres Marine, et cette Alarme Musicale 5547 en particulier, bénéficient en revanche d'un vent de fraîcheur qui en fait une montre résolument contemporaine.





Sa boîte est tout d'abord en titane, un matériau rarement utilisé chez Breguet mais qui apporte confort par sa légèreté et fonctionnalité par sa résistance. Elle se pare ensuite d'un cadran anthracite à la finition soleillée sans motif guilloché qui constitue pourtant l'une des caractéristiques des productions de la manufacture helvétique. Elle s'habille enfin d'un bracelet caoutchouc noir qui remplace les bracelets alligator que l'on a coutume de voir chez Breguet.





Le plus enthousiasmant reste cependant à venir puisque cette Marine Alarme Musicale 5547 fait office, comme son nom l'indique, de réveil. Son compteur dédié, à 3 h, permet un réglage ultra précis de l'heure de déclenchement de la sonnerie grâce à la présence d'une aiguille des heures secondée par une aiguille des minutes (quand la majorité des montres alarme n'ont qu'une aiguille des heures, rendant le réglage plus aléatoire). D'une manipulation particulièrement intuitive, la Breguet Marine Alarme Musicale 5547 sonne d'autre part avec une précision bluffante (de l'ordre de 45 secondes) pour une montre mécanique quand ses concurrentes s'octroient une marge d'erreur qui est plutôt de l'ordre de 2 à 3 minutes quand ce n'est pas davantage. Enfin, la puissance de sa sonnerie vous assure un réveil en temps et en heure, vous garantissant que vous ne manquerez pas votre avion.





En d'autres termes, Breguet parvient à nous proposer avec sa Marine Alarme Musicale 5547 une montre élégante, mais sportive et contemporaine, à la qualité irréprochable et dotée de fonctions (réveil et second fuseau horaire) utiles au quotidien. Magnifique !





>> Breguet Marine Alarme Musicale 5547 - Prix = 27.900 €





