Breitling, Oris, Yema… le top des plus belles montres dévoilées au salon Baselworld 2019 (2/2)

En amont de Baselworld, Anonimo avait dévoilé la Nautilo Vintage, une élégante montre de plongée aux accents - comme son nom l'indique - vintage dotée d'un cadran bleu soleillé et d'un design revu par rapport aux autres Nautilo du catalogue. Ce que l'on ne savait pas, c'est que cette nouvelle et très séduisante Nautilo Vintage allait être complétée d'une autre version dévoilée quant à elle durant le salon et qui n'a rien à envier à la première.





Cette nouveauté reprend les caractéristiques principales de son aînée de quelques semaines. La marque originaire d'Italie, mais désormais Swiss Made, la propose ainsi sur un boîtier aux dimensions revues à la baisse par rapport aux Nautilo classiques avec un diamètre de 42mm versus 44,4 mm. Elle conserve en revanche sa couronne de remontoir à 4 h, identitaire de la collection, qui assure un confort de porter parfait en lui évitant de venir appuyer sur le haut du poignet.

Comme la version bleue, cette nouvelle Nautilo Vintage se distingue de la collection courante par son cadran qu'Anonimo a pris soin de retravailler.





Les index points sont ici remplacés par des index bâton, plus élégants, mais qui demeurent appliqués par paire à 12, 4 et 8 h (autre marqueur identitaire des productions Anonimo) et toujours enduits de matière luminescente - à l'instar des aiguilles, affinées et également plus élégantes que sur les versions classiques. Anonimo propose par ailleurs une nouvelle minuterie, plus précise et raffinée. L'ensemble prend place sur un cadran brun dégradé dont la teinte, plus claire au centre, est davantage soutenue en périphérie. Cette très belle tonalité répond à celle de la fine lunette tournante marron et à celle du bracelet en cuir vieilli, lui aussi marron. Résultat ? Un look masculin élégant pour cette inédite et séduisante Anonimo motorisée par un mouvement automatique suisse et surtout, une personnalité et des teintes vraiment à part.





Anonimo Nautilo Vintage - Prix = 2.190 €