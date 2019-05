Montblanc, Bodet… les deux actualités horlogères de la semaine

L'industrie horlogère hexagonale connaît un dynamisme impressionnant dont il convient de se réjouir, plusieurs marques estampillées Made in France ayant vu le jour ces dernières années. Bodet, dont les premières montres sont disponibles en précommande sur Internet depuis quelques jours, est ainsi la dernière arrivée. Mais à la différence de ses aînées créées "from scratch", Bodet affiche au compteur 150 ans d'existence et une expertise reconnue dans le monde entier en matière de mesure et de gestion du temps. En effet, sur les quais de gare et dans les aéroports par exemple, c'est bien souvent une horloge Bodet que vous avez sous les yeux - enfin en général au-dessus ! Et c'est précisément pour célébrer un siècle et demi de savoir-faire que l'entreprise familiale, dirigée par Pascal et Sylvain Bodet, a eu l'idée, cohérente compte tenu de ses différents métiers, de produire des montres.





Travail du cuir (que l'on retrouve dans les cloches d'église que Bodet restaure), du verre et de l'acier : autant de méthodes et de matériaux utilisés au quotidien et maîtrisés par le Groupe via ses quatre filiales depuis 150 ans. Bodet, dont les activités sont à la fois industrielles et artisanales, mais qui ne sévit pas dans l'univers de la montre-bracelet, choisit de faire appel aux talents de Philippe Lebru, fondateur de la manufacture d'horloges bisontine Utinam, pour fabriquer ses premières collections. Et c'est ainsi que naissent trois séries limitées de montres automatiques Made in France signées Bodet Trémentines 1868 et baptisées B480.





Fidèles à l'ADN des créations du Groupe, les montres Bodet B480 puisent leur design dans des créations qui ont forgé sa notoriété : la célèbre horloge à palettes Bodet et l'horloge analogique BT480. Les B480 se présentent de fait sur un boîtier acier (presque) carré de 40 mm de hauteur par environ 38 mm de large (suivant les modèles) pour une épaisseur très contenue de 10,3 mm (12,3 mm pour la plus épaisse des trois). Bénéficiant d'une finition qui alterne traitements satinés et poli-miroir, la boîte architecturale des montres Bodet B480 est en deux parties, évocation directe de l'horloge à palettes de la maison. Dépourvue de lunette, la boîte ouvre sur un cadran d'un blanc éclatant que viennent ponctuer des index biseautés de type bâton noircis - un traitement également réservé aux aiguilles facettées des heures et minutes. Offrant une lisibilité diurne parfaite, le cadran de ces montres Bodet fait preuve d'un beau minimalisme qui certes rappelle les créations du Groupe, mais n'est pas sans évoquer également le courant Bauhaus dont on fête justement cette année les 100 ans.





Motorisées par un mouvement automatique japonais dont les seules prétentions sont d'être fiable et éprouvé et visible derrière un fond tranparent, Bodet propose trois cadrans différents pour ses séries limitées : heures et minutes pour la B480.3 (150 exemplaires), heures, minutes et ouverture dans le cadran entre 5 et 6h pour la B480.2 (300 exemplaires) et heures, minutes, petite seconde et ouverture dans le cadran entre 6 et 8h pour la B480.1 (300 exemplaires). Enfin, Bodet a la riche idée de ne pas négliger ce qui passe souvent pour le parent pauvre de l'industrie horlogère, surtout quand elle est accessible : le bracelet. Ceux des Bodet B480 sont réalisés en veau Barénia (le must en la matière) et bénéficient de tannages très réussis. Au final, ce trio de montres Bodet 480 affiche à la fois un grand classicisme et une belle originalité pour des montres de caractère à la réalisation très soignée et au rapport qualité / prix pour le moins attractif. Du très beau Made in France que vous pouvez dès maintenant précommander ici : Précommande Bodet B480.





>> Bodet B480 - Prix de 860 € à 960 €





