Noël : des idées cadeaux "Made in France"

L'Appartement Français est un concept store sur les Champs-Élysées qui ne prendra fin qu'au mois de juin 2019. Alors profitez-en. On y trouve de tout, que ce soit de la déco, des produits de beauté, des vêtements, ou encore des jeux. En plus tout est 100% "Made in France". Cette caverne d'Ali Baba Bleu Blanc Rouge regorge notamment de petits bols bretons avec les noms de grandes stars marqués dessus. Il y a également "La Boite de comm' de la Famille". C'est un jeu de société conçu pour recréer le lien avec la famille. D'autres cadeaux tous aussi intéressants, comme les baskets faits à base de bouteilles en plastique, sont à découvrir en images.



Ce samedi 22 décembre 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous donne des idées de cadeaux pour Noël. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/12/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.