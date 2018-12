Noël : personnalisez vos cadeaux !

La tendance est aux cadeaux personnalisés ou personnalisables. Si vous aimiez collectionner les petites voitures, vous allez adorer celles de Litogami. À fabriquer soi-même, ces autos en carton sont équipés d'un petit panneau solaire et roulent tout seuls. Vous pouvez vous l'offrir pour quinze euros et expliquer à vos enfants le côté écoresponsable, un moyen de les éveiller à la protection de l'environnement. YogiToy, le doudou personnalisable qui peut reproduire toutes les postures de yoga possible, ainsi que le rouleau #Starface sont à découvrir en images.



Ce dimanche 23 décembre 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous montre des cadeaux personnalisables "Made in France". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 23/12/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.