Offrir une montre à Noël : nos recommandations

C’est potentiellement un véritable casse-tête : quelle montre (s’)offrir à Noël ? L’offre est pléthorique et quand on ne s’y connaît pas, l’exercice est compliqué, et même risqué. C’est pour cette raison que The Watch Observer a vu le jour il y a dix ans, sa vocation étant de vous guider dans vos achats tout au long de l’année.

Les fêtes de fin d’année étant proches, nous vous livrons en partenariat avec LCI notre sélection 2019 de 25 montres Hommes testés et recommandés pour vos cadeaux de Noël. Avec un premier prix à 399 € malgré une qualité et un design alléchants, des montres automatiques ou des modèles à quartz et des marques de tous les pays (dont sept maisons françaises), nul doute que vous y ferez de belles découvertes. Découvrez ici deux de ces montres sans tarder. Et pour consulter l’intégralité de notre sélection, c’est ici : 25 montres hommes recommandées pour vos achats de Noël 2019.