Omega, Ralf Tech : deux chronographes incontournables

Exactement dans cette même veine, la fonction chronographe est pilotée par des poussoirs à 2 h et 4 h vissés - comme sur les Rolex Daytona d’hier et d’aujourd’hui. Ca, c’est pour l’inspiration tirée des paddocks et des circuits. Du côté des montres de plongée, Ralf Tech équipe cette WRV Chronographe Automatique Barracuda d’un verre saphir de 3,5 mm d’épaisseur pour une résistance optimisée à la pression des profondeurs abyssales, d’un très beau, inédit et hydrophobe bracelet Marine Nationale Black Ops réalisé en toile de parachute et réglable au millimètre près et confère à son modèle une étanchéité de 200 mètres.





Enfin, pour motoriser la bête, la marque fait appel à un mouvement robuste, fiable et très apprécié des amateurs de montres : le calibre Seiko 8R48. Au programme de ce mouvement automatique ? Un système de roue à colonnes, un embrayage vertical et une réserve de marche de 45 heures. Produite uniquement à 100 exemplaires, cette Ralf Tech WRV Chronographe Automatique Barracuda se joue des codes de l’horlogerie classique pour nous séduire. Et elle y parvient !





>> Ralf Tech WRV Chronographe Automatique Barracuda - Prix = 3.300 €





