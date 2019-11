Oris, Panerai… les deux montres essentielles de la semaine

Pour notre sélection de la semaine, nous vous invitons à découvrir deux très belles montres positionnées dans des univers différents et proposées à des tarifs éloignés l’un de l’autre. D’un côté, nous vous entraînons à la découverte de l’Oris Movember Edition, une séduisante montre qui revêt par ailleurs une dimension caritative. De l’autre, nous vous présentons la charismatique Panerai Luminor Marina 42 mm PAM 997 et son inédit cadran argenté.

Impliquée en faveur d'un comportement écologiquement, socialement et économiquement responsable, Oris édite depuis 2017 un modèle spécifique baptisé Movember dont une partie du produit de la vente est reversée à la fondation éponyme - celle-ci ayant pour vocation d’aider les hommes souffrant de problèmes de santé physique (cancers notamment) et/ou mentale. Et cette nouvelle série, déclinaison de la célèbre ChronOris, est une franche réussite. Puisant son inspiration dans un modèle lancé par Oris dans les années 70, la ChronOris Movember 2019 affiche un look très vintage.

Les amateurs de montres anciennes y reconnaîtront tout d’abord un boîtier de forme tonneau identitaire des seventies - on retrouve notamment cette même forme sur certaines Omega Speedmaster de l’époque. Si elle a des allures de chronographe, c’est sans doute en raison de son look sportif et de la présence de deux couronnes que l’on pourrait prendre pour des boutons poussoirs. Tel n’est pourtant pas le cas. La couronne à 2 h est destinée au réglage de l’heure et de la date et, après une immobilisation de plusieurs jours de la montre, à son remontage. La couronne positionnée à 5 h permet quant à elle d’actionner la lunette interne bidirectionnelle afin de procéder au calcul de temps plus ou moins courts.

Cette montre automatique signée Oris séduit aussi par son cadran inspiré du passé avec en particulier des marquages et aiguilles dorés d’allure hautement vintage. Enfin, puisqu’il s’agit d’une édition Movember, la maison indépendante Oris propose pour cette ChronOris un package très sympa. Livrée dans un étui de voyage en cuir vieilli, la montre est livrée avec deux bracelets (un bracelet en cuir brun et un bracelet NATO) et un jeu de pompes à placer dans l’entre-cornes quand vous choisirez de l’habiller de son bracelet NATO. Sur l’un comme sur l’autre, mais également au dos du boîtier, vous retrouverez l’emblématique moustache incarnant la Movember Foundation.

Sachant qu’Oris propose cette ChronOris Movember 2019 à seulement 1.800 € et qu’une partie du produit de la vente ira financer des projets soutenus par la fondation, il n’y a pas à hésiter : offrez-(vous) là !

>> Oris ChronOris Movember 2019 - Prix = 1.800 € (2.000 € sur bracelet acier)