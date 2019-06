Ralf Tech, Corum… 2 montres incontournables au look vintage

Il fallait s’y attendre compte tenu de la tendance vintage : les cadrans bicolores ont la cote et les cadrans dits Panda (cadran blanc et compteurs noirs) et Panda inversé (cadran noir et compteurs blancs) font la course en tête. Ils font leur apparition dans les années 60 et 70 sur des chronographes dédiés à la course automobile, parant des modèles aujourd’hui mythiques tels que la Rolex Daytona (lien à insérer : https://www.thewatchobserver.fr/prix-du-neuf/Tarifs-montres-rolex/cosmograph-daytona-acier-lunette-noire) ou certaines Heuer Carrera. En 2019, ils habillent en général des montres de pilotes auto afin de leur conférer un look vintage.





Chez Corum, c’est sur une montre dédiée… au nautisme qu’un cadran panda prend place. La marque suisse vient en effet de dévoiler quatre Admiral AC-One 45 Chronograph dont cette version panda. Ce très beau chronographe se caractérise par sa forte personnalité. Son boîtier aux mensurations masculines (45 mm de diamètre) surprend d’abord par son poids plume (125 grammes seulement) qu’il doit à sa conception en titane. Il impressionne d’autre part par sa belle qualité de réalisation, alternant les surfaces satinées et les traitements poli-miroir tels qu’on les voit souvent sur des boîtes acier, mais beaucoup plus rarement sur des montres en titane.





Son identitaire lunette dodécagonale satinée ouvre surtout sur un somptueux cadran. Corum le pare tout d’abord d’un motif grenadier fendu exclusif à la marque qui lui confère volume et relief tout en permettant de très beaux jeux de lumière. Ses trois compteurs azurés noirs cerclés d’acier poli (petite seconde à 3 h, totalisateur de chrono 30 minutes à 9 h et 12 heures à 6 h) apportent du contraste en même temps qu’ils permettent une excellente lisibilité. Soucieuse de proposer une montre chromatiquement harmonieuse, Corum utilise une matière luminescente noire à émission verte dont elle pare les index en appliques ainsi que l’extrémité des aiguilles des heures et minutes squelettées - le squelettage de ces dernières permettant de ne pas entraver la lecture des temps chronométrés quand les aiguilles survolent les compteurs.





Enfin, Corum habille cette nouvelle Admiral AC-One 45 Chronograph étanche à 300 mètres d’un bracelet caoutchouc et la motorise d’un mouvement automatique fiable et éprouvé. Créativité et audace : tels sont les maîtres-mots qui ont présidé au développement de ce chrono destiné aux hommes de caractère !





>> Corum Admiral AC-One 45 Chronograph - Prix = 9.900 €





