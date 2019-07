Reservoir, Seiko… deux montres incontournables pour l’été

Réputée pour la qualité, l’esthétique et la fonctionnalité de ses montres à prix abordables, Seiko a véritablement créé l’évènement cette année en dévoilant la ligne Prospex LX. Réalisée en collaboration avec le célèbre designer Ken Okuyama à l’origine notamment de la Ferrari Enzo, cette nouvelle collection et cette Prospex LX SNR033 en particulier font en effet preuve d’une très forte montée en gamme. Tant et si bien que les attributs de cette montre GMT sont très proches de ceux affichés par les montres Grand Seiko, la marque de montres de luxe du groupe horloger nippon. Et le résultat est somptueux.





La Seiko Prospex LX SNR033 est intégralement forgée (boîte et bracelet) dans du titane haute densité avec revêtement anti-éraflure - un matériau apprécié pour sa légèreté et sa résistance. La qualité de réalisation est bluffante. Comme chez Grand Seiko, la boîte de cette SNR033 est remarquablement travaillée, alternant angles et courbes et traitements de surfaces avec, en particulier, de larges chanfreins magnifiés par un polissage Zarastu - un polissage effectué à la main et réservé jusqu’à présent aux montres Grand Seiko.





Très masculin grâce à ses surfaces par ailleurs satinées mates qui caractérisent notamment son beau et robuste bracelet, le rendu permet à la Prospex LX SNR033 d’afficher une agréable discrétion au poignet, sa luxueuse conception n’ayant rien d’ostentatoire. Le plus beau du spectacle se trouve pourtant côté visage.





Seiko pare tout d’abord son modèle d’une superbe lunette tournante bidirectionnelle en titane haute densité recouverte d’un revêtement titane carboné bicolore noir et bleu aux tonalités intenses et changeantes en fonction de la luminosité.

Permettant la lecture d’un troisième fuseau horaire, cette lunette crantée encercle un cadran de toute beauté dont la réalisation évoque une fois encore les standards de Grand Seiko. Visible derrière un verre saphir traité super-clear (sa transparence est telle que vous pouvez parfois croire que la montre est dépourvue de glace saphir), vous vous régalerez de sa surface bleu marine rehaussée d’un traitement soleillé ou encore de ses magnifiques index en appliques alternant surfaces poli-miroir et traitement azuré.





Vous saluerez également sa lisibilité nocturne irréprochable, index, aiguilles et autres graduations - y compris celles de la lunette tournante - étant enduits de Lumibrite, la matière luminescente propre au groupe nippon. Paré d’un indicateur de réserve de marche et d’un guichet de date, deux complications fort utiles au quotidien, la Seiko Prospex LX SNR033 est par ailleurs équipée d’une belle aiguille rouge laquée dédiée à l’indication d’un second fuseau horaire. Celui-ci bénéficie d’un réglage simple et intuitif que l’on doit au mouvement hors norme qu’embarque la montre : le calibre Spring Drive 5R66.





Motorisant uniquement les modèles Grand Seiko ces dernières années, la technologie Spring Drive, exclusive au groupe nippon, permet à la montre de générer sa propre énergie grâce à une masse oscillante mais d’afficher la précision d’une montre à quartz grâce à la présence d’un régulateur électronique. Résultat ? Une confortable autonomie de 72 heures et une précision inégalée de -1/+1 seconde par jour.





Dit autrement et pour conclure, Seiko réalise un sans-faute avec cette Prospex LX SNR033 : élégante et masculine à souhait, robuste, confortable, d’une polyvalence totale, d’une fonctionnalité et d’une redoutable précision, elle bénéficie en plus d’un formidable rapport qualité / prix. A acquérir sans tarder !





>> Seiko Prospex LX SNR033 - Prix = 5.500 €





