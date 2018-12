Réveillon : les charcutiers et les traiteurs sur le pont

Pour les charcutiers et les traiteurs, la veille du réveillon est la dernière ligne droite pour maximiser leurs ventes. Pour certains d'entre eux, cette période des fêtes constitue près de 35 % de leur chiffre d'affaires annuel. Ils donnent ainsi le meilleur d'eux-mêmes pour préparer des plats à la hauteur des attentes de leurs clients.



